Третий состав миротворцев проводили на Голанские высоты в Алматы

На базе войсковой части 61993 Десантно-штурмовых войск состоялась торжественная церемония проводов третьего национального миротворческого контингента. Казахстанские миротворцы будут нести службу в составе миссии «Силы ООН по наблюдению за разъединением» на Голанских высотах", — говорится в сообщении во вторник.
В мероприятии приняли участие руководство Министерства обороны, Центра миротворческих операций, сослуживцы, ветераны вооружённых сил, а также родные и близкие военнослужащих. Заместитель Министра обороны по воспитательной и идеологической работе генерал-майор Аскар Мустабеков отметил, что участие Казахстана в миссии ООН будет способствовать укреплению его позиций на международной арене.
Как отмечают в ведомстве, в подтверждение готовности к выполнению поставленных задач 139 военнослужащих вооружённых сил под командованием командира третьего миротворческого контингента подполковника Илияса Алматова торжественным маршем прошли по плацу. После этого они направились в международный аэропорт Алматы, откуда начнётся их отправка к месту дислокации.
«В настоящее время более 150 казахстанских миротворцев принимают участие в семи миссиях Организации Объединённых Наций на Ближнем Востоке и Африканском континенте в качестве военных наблюдателей, штабных офицеров, а также выполняют задачи в составе отдельного национального контингента на Голанских высотах. В частности, военнослужащие участвуют в миссиях ООН в Ливане, Сирии, Западной Сахаре, Южном Судане, Демократической Республике Конго и Центральноафриканской Республике», — напомнили в Минобороны.
Казахстанские миротворцы выполняют задачи по обеспечению режима прекращения огня, патрулированию территории, охране блокпостов, обезвреживанию взрывоопасных предметов, а также сопровождению и эвакуации персонала ООН.
По словам Министерства, ранее два предыдущих контингента, проходивших службу на Голанских высотах, успешно справились со всеми поставленными задачами и получили высокую оценку руководства миссии ООН.