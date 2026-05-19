Третий состав миротворцев проводили на Голанские высоты в Алматы

Алматы. 19 мая. КазТАГ — На базе войсковой части 61993 Десантно-штурмовых войск состоялась церемония проводов третьего национального миротворческого контингента Казахстана, направляемого для службы в миссии ООН на Голанских высотах, сообщает пресс-служба министерства обороны.

Источник: Правительство Казахстана

На базе войсковой части 61993 Десантно-штурмовых войск состоялась торжественная церемония проводов третьего национального миротворческого контингента. Казахстанские миротворцы будут нести службу в составе миссии «Силы ООН по наблюдению за разъединением» на Голанских высотах", — говорится в сообщении во вторник.

В мероприятии приняли участие руководство Министерства обороны, Центра миротворческих операций, сослуживцы, ветераны вооружённых сил, а также родные и близкие военнослужащих. Заместитель Министра обороны по воспитательной и идеологической работе генерал-майор Аскар Мустабеков отметил, что участие Казахстана в миссии ООН будет способствовать укреплению его позиций на международной арене.

Как отмечают в ведомстве, в подтверждение готовности к выполнению поставленных задач 139 военнослужащих вооружённых сил под командованием командира третьего миротворческого контингента подполковника Илияса Алматова торжественным маршем прошли по плацу. После этого они направились в международный аэропорт Алматы, откуда начнётся их отправка к месту дислокации.

«В настоящее время более 150 казахстанских миротворцев принимают участие в семи миссиях Организации Объединённых Наций на Ближнем Востоке и Африканском континенте в качестве военных наблюдателей, штабных офицеров, а также выполняют задачи в составе отдельного национального контингента на Голанских высотах. В частности, военнослужащие участвуют в миссиях ООН в Ливане, Сирии, Западной Сахаре, Южном Судане, Демократической Республике Конго и Центральноафриканской Республике», — напомнили в Минобороны.

Казахстанские миротворцы выполняют задачи по обеспечению режима прекращения огня, патрулированию территории, охране блокпостов, обезвреживанию взрывоопасных предметов, а также сопровождению и эвакуации персонала ООН.

По словам Министерства, ранее два предыдущих контингента, проходивших службу на Голанских высотах, успешно справились со всеми поставленными задачами и получили высокую оценку руководства миссии ООН.

ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше