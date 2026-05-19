Третий состав миротворцев проводили на Голанские высоты в Алматы

«В настоящее время более 150 казахстанских миротворцев принимают участие в семи миссиях Организации Объединённых Наций на Ближнем Востоке и Африканском континенте в качестве военных наблюдателей, штабных офицеров, а также выполняют задачи в составе отдельного национального контингента на Голанских высотах. В частности, военнослужащие участвуют в миссиях ООН в Ливане, Сирии, Западной Сахаре, Южном Судане, Демократической Республике Конго и Центральноафриканской Республике», — напомнили в Минобороны.