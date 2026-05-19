Дмитриев заявил, что энергетическая безопасность невозможна без России

Спецпредставитель президента России и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал очередное продление лицензии на морские поставки российской нефти.
«Мировая энергетическая безопасность невозможна без российских энергоносителей», — написал он в телеграм-канале.
По мнению Дмитриева, это решение Минфина США «стало позитивным сигналом для российского бюджета, нефтяных компаний, а также для глобальных энергетических рынков и энергетической безопасности».
Ранее Дмитриев заявлял, что на Европу в скором времени обрушится «цунами цен» на энергоносители: он выразил мнение, что руководство ЕС ошибочно отказалось от надежных и экономически выгодных поставок российских нефти и газа.
12 марта США разрешили продажу российских нефти и нефтепродуктов, которые уже были погружены на танкеры. Лицензия действовала до 11 апреля, затем была продлена. Американский Минфин вновь продлил ее 18 мая.
The Wall Street Journal писала, что европейские страны может ждать «энергетический шок» из-за конфликта на Ближнем Востоке. Москва заявляла, что будет работать с европейцами по поставкам топлива, если увидит сигнал о взаимной готовности.
