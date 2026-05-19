FT узнала, во сколько миллиардов Британии обойдется создание истребителя

Великобритания планирует вложить в разработку истребителя-невидимки около £6 млрд (более $8 млрд). Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Разработкой военного самолета Британия планирует заниматься вместе с Италией и Японией в рамках многолетней программы Global Combat Air Programme (GCAP), которая будет охватывать проектирование и разработку истребителя. Срок предыдущего краткосрочного соглашения о финансировании проекта, заключенного в марте, истекает в конце июня, пишет FT.
Новый контракт на финансирование GCAP может быть подписан Лондоном в рамках более масштабного соглашения о расходах на оборону, сообщили два источника газеты. При этом соглашение об инвестициях для разработки истребителя еще должно быть одобрено Минфином Соединенного Королевства.
В разработке истребителя принимают участие три компании — BAE Systems (Великобритания), Leonardo (Италия) и Japan Aircraft Industrial Enhancement Company (Япония). Совместное предприятие компаний было сформировано в рамках GCAP в декабре 2024 года. Цель самой программы — к 2035-му взять на вооружение истребители нового поколения и тем самым бросить вызов доминированию США в сфере военных технологий.
FT отмечает недовольство и опасения Японии по поводу будущего программы, из-за того что проект может увязнуть в спорах о финансировании разработок. Один японский чиновник сообщил об обеспокоенности Токио, что грядущий визит премьер-министра Японии Санаэ Такаити в Великобританию может быть отменен из-за неопределенности в связи с перспективами дальнейшего пребывания Кира Стармера на посту премьер-министра.
Bloomberg писал, что положение Стармера оказалось шатким из-за провала Лейбористской партии, которую тот возглавляет, на местных выборах. По данным агентства, более 20% депутатов-лейбористов выступают за уход Стармера. Ключевым ударом для премьера стал разговор с министром энергетики Эдом Милибэндом, одним из его давних союзников, который, как утверждают источники Bloomberg, призвал главу правительства определить сроки отставки.
Кроме того, ситуация усугубляется экономическими показателями и падением доверия рынков. Доходность 30-летних британских гособлигаций превысила 5,8% — максимум почти за 30 лет.
Концепт истребителя-невидимки шестого поколения был продемонстрирован Британией в июле 2024 года. Самолет должен поступить на вооружение в 2035-м. Новая модель отличается большим размахом крыльев, что позволяет улучшить аэродинамику.
