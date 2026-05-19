Трамп рассказал, какой срок дал Ирану до начала ударов

Удары США по Ирану по просьбе Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ поставлены на паузу на два-три дня. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал ABC News на YouTube.
«Два или три дня. Речь идет о не очень продолжительном сроке», — заявил Трамп, добавив, что надеется на то, что Иран согласиться на мирную сделку и США не придется возобновлять боевые действия: «Если мы сможем все решить, не разбомбив все к чертям, то прекрасно».
Ранее Дональд Трамп написал в TruthSocial, что Вашингтон отказался от нанесения ударов по Ирану, запланированных на 19 мая по просьбе лидеров трех стран Персидкого залива. Он отметил, что приказал главе Пентагона Питу Хегсету и американскому военному командованию отменить удар и подготовиться к полномасштабному наступлению на Иран в случае, «если приемлемая сделка не будет достигнута».
Между США и Ираном с начала апреля действует временное перемирие. Несмотря на это, в начале мая стороны обменялись ударами. Трамп называл американский удар «ласковым пинком».
Агентство Tasnim 18 мая сообщило, что Вашингтон согласился приостановить действие санкций на иранскую нефть на время переговоров. При этом Журналистка CNBC Меган Касселла со ссылкой на американского чиновника опровергло заявление иранской стороны.
17 мая иранское агентство Fars писало, что США выдвинули пять своих условий, без которых они не приступят к переговорам с Ираном.
Среди них были:
отказ от любых выплат компенсаций и ущерба со стороны США;
вывоз и передача 400 кг иранского урана в США;
сохранение работы только одного комплекса ядерных объектов Ирана;
отказ от разморозки даже 25% иранских активов;
прекращение боевых действий на всех фронтах связывается с проведением и ходом переговоров.
Ранее свои требования выдвинул и Тегеран. Среди них:
окончание войны на всех фронтах, особенно в Ливане;
снятие антииранских санкций;
разморозка иранских средств;
компенсация ущерба от боевых действий;
признание права Ирана на суверенитет над Ормузским проливом.
Axios 7 мая писал, что стороны близки к сделке и заключению меморандума о взаимопонимании. Дональд Трамп неоднократно утверждал, что ключевое требование США — отказ Ирана от обладания ядерным оружием.
