Путин обратился к китайскому народу в преддверии визита в КНР.
Президент России Владимир Путин обратился к гражданам Китая в преддверии своего визита в страну. Видеопослание было опубликовано пресс-службой Кремля.
«Дорогие китайские друзья, приветствую вас. Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга председателя КНР Си Цзиньпина», — заявил Путин.
Президент отметил важность регулярных взаимных визитов представителей двух стран, а также напомнил о 25-й годовщине подписания между Москвой и Пекином Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
«Искренне ценю настрой председателя Си Цзиньпина на долгосрочное сотрудничество с Россией. Считаю, что наши добрые, дружеские контакты помогают намечать самые смелые планы на будущее и воплощать их в жизнь», — сказал президент.
Владимир Путин сообщил, что российско-китайский товарооборот превысил отметку $200 млрд, и подчеркнул почти полный взаиморасчет в рублях и юанях.
«Тесная российско-китайская стратегическая связка играет важную стабилизирующую роль на мировой арене. При этом мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания», — заявил Путин.
Визит президента России в Китай пройдет с 19 по 20 мая. Глава государства планирует провести переговоры с председателем КНР. По итогам встреч лидеров стран Россия и Китай планируют подписать совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Всего после переговоров планируется принять около 40 документов, включая 21, которые подпишут непосредственно Путин и Си.
Вместе с Владимиром Путиным в Китай отправится делегация из пяти вице-премьеров — Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Трутнев и Дмитрий Чернышенко. Кроме того, в российскую группу войдут глава МИДа Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, министр сельского хозяйства Оксана Лут и другие министры, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, губернаторы, руководители госкорпораций ВЭБ.РФ, «Росатом», «Роскосмос», а также представители банков, крупного бизнеса и СМИ.
