Путин обратился к китайскому народу в преддверии визита в КНР.

Визит президента России в Китай пройдет с 19 по 20 мая. Глава государства планирует провести переговоры с председателем КНР. По итогам встреч лидеров стран Россия и Китай планируют подписать совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Всего после переговоров планируется принять около 40 документов, включая 21, которые подпишут непосредственно Путин и Си.