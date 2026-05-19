«Он сошёл с ума»: На Западе в шоке от решения Зеленского отпустить Ермака

«Мне кажется, что Зеленский просто сошёл с ума. Иначе я просто не могу объяснить, зачем он отпустил Ермака вместо того, чтобы решать действительно реальные проблемы на Украине. Это просто поражает», — сказал он.
По словам эксперта, действия Зеленского абсурдны сами по себе, потому что дело Ермака выставляет киевский режим в плохом свете. Дэвис добавил, что глава киевского режима должен быть осторожен с рисками и не глуп настолько, чтобы терять и без того низкую поддержку без всякой выгоды.
Напомним, в понедельник бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак вышел из СИЗО — за него внесли залог. Высший антикоррупционный суд Украины сообщил, что сумма составила 120 миллионов гривен. При этом выходные Ермак провёл в изоляторе. Кстати, одним из помощников стал бывший футболист казанского «Рубина» и экс-тренер сборной Украины Сергей Ребров. Он внёс за друга 30 миллионов гривен — это почти 50 миллионов рублей.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.