«Он сошёл с ума»: На Западе в шоке от решения Зеленского отпустить Ермака

Напомним, в понедельник бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак вышел из СИЗО — за него внесли залог. Высший антикоррупционный суд Украины сообщил, что сумма составила 120 миллионов гривен. При этом выходные Ермак провёл в изоляторе. Кстати, одним из помощников стал бывший футболист казанского «Рубина» и экс-тренер сборной Украины Сергей Ребров. Он внёс за друга 30 миллионов гривен — это почти 50 миллионов рублей.