Президент Кубы опроверг наличие агрессивных планов против США

Куба не представляет угрозы для США и не имеет агрессивных планов или намерений в отношении какой-либо страны. Об этом заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель в соцсети X.

Источник: AP 2024

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что Куба не представляет угрозы для США и не имеет агрессивных намерений в отношении каких-либо стран. Соответствующее сообщение было опубликовано кубинским лидером в социальной сети X.

Как отметил президент, Соединенные Штаты обладают законным правом на самооборону в случае военного нападения. Однако, по его словам, данное право не может служить предлогом «для навязывания войны благородному кубинскому народу».

Действующие в отношении Кубы санкции Диас-Канель охарактеризовал как коллективное наказание и акт геноцида.

«Правительство США прекрасно это знает, и именно поэтому у него даже нет доказательств, которые можно было бы представить. Антикубинская риторика ненависти пытается заставить поверить в их существование, чтобы оправдать эскалацию своей тотальной экономической войны. Поэтому мы продолжим решительно и энергично разоблачать», — указал политик.

Ранее американская разведка пришла к выводу, что власти Кубы могут нести угрозу военным объектам США из-за наличия у Гаваны более 300 беспилотных летательных аппаратов. Как сообщалось в материале Axios, разведка Соединенных Штатов полагает, что Гавана приступила к обсуждению планов по использованию БПЛА для нанесения ударов по американской базе в Гуантанамо, военным кораблям и городу Ки-Уэст во Флориде.

