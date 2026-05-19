Президент Кубы опроверг наличие агрессивных планов против США

Как отметил президент, Соединенные Штаты обладают законным правом на самооборону в случае военного нападения. Однако, по его словам, данное право не может служить предлогом «для навязывания войны благородному кубинскому народу».
Действующие в отношении Кубы санкции Диас-Канель охарактеризовал как коллективное наказание и акт геноцида.
«Правительство США прекрасно это знает, и именно поэтому у него даже нет доказательств, которые можно было бы представить. Антикубинская риторика ненависти пытается заставить поверить в их существование, чтобы оправдать эскалацию своей тотальной экономической войны. Поэтому мы продолжим решительно и энергично разоблачать», — указал политик.
Ранее американская разведка пришла к выводу, что власти Кубы могут нести угрозу военным объектам США из-за наличия у Гаваны более 300 беспилотных летательных аппаратов. Как сообщалось в материале Axios, разведка Соединенных Штатов полагает, что Гавана приступила к обсуждению планов по использованию БПЛА для нанесения ударов по американской базе в Гуантанамо, военным кораблям и городу Ки-Уэст во Флориде.