Количество жертв лихорадки Эбола в ДРК превысило 100

Официальный представитель Демократической Республики Конго Патрик Муйяйя заявил, что количество жертв вспышки лихорадки Эбола в стране, по предварительным данным, достигло 118.
Также Муйяйя сказал о 435 предполагаемых случаях лихорадки. Он попросил жителей страны строго соблюдать меры профилактики и сохранять спокойствие.
17 мая вспышка Эболы в ДРК и Уганде получила статус чрезвычайной ситуации решением ВОЗ.
Американский президент Дональд Трамп заявил, что «действительно сильно» обеспокоен лихорадкой Эбола в Африке и считает, что проблема может распространиться за пределы континента.
