Путин описал Си Цзиньпина как «давнего доброго друга»

Президент России Владимир Путин в видеообращении в преддверии официального визита в Китай назвал председателя КНР Си Цзиньпина «давним добрым другом».
Путин отметил, что регулярный обмен визитами и проведение российско-китайских переговоров — неотъемлемая частью совместных усилий по развитию двусторонних отношений.
Он также отметил, что в России с большим уважением относятся к достижениям Китая и его многовековой истории. «И мы заинтересованы в том, чтобы наши народы становились ближе, еще лучше понимали друг друга», — добавил Путин.
Российский лидер подчеркнул, что ценит настрой председателя КНР на долгосрочное сотрудничество. «Считаю, что наши добрые, дружеские контакты помогают намечать самые смелые планы на будущее и воплощать их в жизнь», — сказал Путин.
В ходе официального визита Владимира Путина в Китай 19−20 мая планируется подписание около 40 документов между странами, рассказал ранее помощник президента Юрий Ушаков.
20 мая в 11 утра (по местному времени) на площади Тяньаньмэнь с участием оркестра и почетного караула пройдет церемония встречи Путина и Си.
14−15 апреля глава российского МИДа Сергей Лавров посетил Пекин, в ходе визита он провел встречи с Си Цзиньпином и министром иностранных дел Китая Ван И. Главы внешнеполитических ведомств обсудили предстоящие контакты лидеров двух стран.
