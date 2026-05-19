Путин рассказал о предстоящей поездке в Китай

Президент России Владимир Путин заявил, что рад в очередной раз посетить Пекин, добавив, что отношения двух стран достигли действительно беспрецедентного уровня.
Об этом российский лидер заявил в своем видеообращении.
«Тесная российско-китайская стратегическая связка играет важную, стабилизирующую роль на мировой арене. При этом мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания», — сказал он.
Путин уточнил, что в ходе его двухдневного визита в Китай будут подняты темы политики, экономики, оборонной сферы, гуманитарных обменов. «То есть [страны] сообща делают все то, что служит углублению двустороннего взаимодействия и делу всемерного развития наших государств», — указал глава государства.
Визит российского лидера в Китай пройдет 19−20 мая. Вместе с президентом в КНР отправятся все профильные вице-премьеры, министры, а также руководители государственных и частных компаний, которые работают в КНР, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, Путин прибудет в китайскую столицу вечером 19 мая. В аэропорту будет организована торжественная церемония встречи, встретит российского президента министр иностранных дел Китая Ван И.
Ожидается, что будет подписано около 40 двусторонних документов. «Причем 21 документ будет подписан в присутствии лидеров, об остальных будет просто объявлено на церемонии», — уточнил Ушаков.
