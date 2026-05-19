МИНСК, 19 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Свердловскую область «россиеобразующей», сообщила пресс-служба главы белорусского государства.
По информации, размещенной на официальном сайте президента, данное заявление Лукашенко сделал в понедельник во время встречи в Минске с губернатором Свердловской области России Денисом Паслером.
«Я знаю хорошо из истории, из действительности, что ваша область является одной из центральных областей и “россиеобразующей”, если можно так сказать, областью», — сказал белорусский лидер.
По его словам, в советские времена производственная база Свердловской области и продукция, которая изготавливалась, была предметом для гордости.
«Все, что мы не могли сделать на окраинах, мы делали и создавали у вас. Самые передовые технологии были у вас», — напомнил Лукашенко.