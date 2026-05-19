Под Днепром попало под удар спецподразделение СБУ «Альфа»

Бойцы спецподразделения беспилотных систем «Альфа», входящего в структуру СБУ, попали под удар в Днепропетровской области. Об этом ТАСС сообщили источники в российских силовых структурах.
По данным собеседника агентства, удар был нанесен в районе населенного пункта Шевченковское.
Источник утверждает, что российские военные использовали управляемые боеприпасы и фугасные авиационные бомбы. Часть украинских военнослужащих, по его словам, погибла сразу, еще несколько человек умерли позже из-за отсутствия медицинской помощи.
Ранее украинский военный эксперт Константин Машовец заявлял, что российские подразделения активизировали наступление в Днепропетровской области.
По его данным, российские силы продвинулись на участке между Новогригорьевкой и Вербовым, а также начали бои на западном берегу реки Янчур.
Наиболее напряженной, по оценке эксперта, остается ситуация в районах между Березовым и Новогригорьевкой, а также западнее Янчура.
