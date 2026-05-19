Kathimerini: Греция потребует от Украины вывезти морские дроны из Средиземного моря

8 мая Skai.gr писал, что в пещере возле мыса Дукато на юге острова Лефкада в Греции нашли еще один украинский беспилотник Magura V3. Он предназначен для разведки и нанесения ударов по надводным целям. Дрон был заминирован. Вооруженные силы Греции обезвредили на нем три детонатора.