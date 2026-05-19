Зеленский может посетить Сербию с делегацией

На предстоящие выходные в Сербии планируется прибытие украинской делегации, которую, возможно, возглавит президент Владимир Зеленский.

На предстоящие выходные в Сербии планируется прибытие украинской делегации, которую, возможно, возглавит президент Владимир Зеленский. Такую информацию распространяет телеканал N1, опираясь на данные дипломатических кругов в Белграде.

Если визит состоится, он станет первым для Зеленского в Сербию с тех пор, как он занял пост в 2019 году. Однако официального подтверждения этой информации на текущий момент не поступало.

В то же время дипломаты в Белграде предполагают, что в скором времени может быть подписан совместный меморандум о взаимопонимании, касающийся торгового сотрудничества между двумя государствами.

Ранее сербский лидер Александар Вучич заявлял, что Белград намерен заключить с Киевом соглашения о поставках удобрений для аграрного сектора. Президент Сербии подчеркнул, что «обстановка в мире становится всё более напряженной».

