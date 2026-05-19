Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД РФ ждет отчет ООН после встречи с ранеными детьми под Белгородом

Россия внимательно изучит доклад ООН после визита спецпредставителя генсека организации по делам детей и вооруженных конфликтов Ванессы Фрезье в Белгородскую область.

Россия внимательно изучит доклад ООН после визита спецпредставителя генсека организации по делам детей и вооруженных конфликтов Ванессы Фрезье в Белгородскую область. Об этом РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, поездка состоялась в конце апреля, а ее результаты и наблюдения представителя ООН войдут в официальный отчет организации.

Мирошник отметил, что российская сторона предоставила возможность напрямую пообщаться с детьми, их родителями и воспитателями.

Также, по словам дипломата, Фрезье посетила детскую больницу, где находились пострадавшие дети.

Посол добавил, что теперь многое будет зависеть от того, как именно в ООН распорядятся полученной информацией и какие выводы сделают по итогам поездки.

При этом Мирошник подчеркнул, что Россия, со своей стороны, предоставила представителю организации всю необходимую информацию.

Читайте также: Задержание врача потрясло Иркутск — маньяк прятался за белым халатом.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше