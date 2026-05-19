МИД РФ ждет отчет ООН после встречи с ранеными детьми под Белгородом

Россия внимательно изучит доклад ООН после визита спецпредставителя генсека организации по делам детей и вооруженных конфликтов Ванессы Фрезье в Белгородскую область. Об этом РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
По его словам, поездка состоялась в конце апреля, а ее результаты и наблюдения представителя ООН войдут в официальный отчет организации.
Мирошник отметил, что российская сторона предоставила возможность напрямую пообщаться с детьми, их родителями и воспитателями.
Также, по словам дипломата, Фрезье посетила детскую больницу, где находились пострадавшие дети.
Посол добавил, что теперь многое будет зависеть от того, как именно в ООН распорядятся полученной информацией и какие выводы сделают по итогам поездки.
При этом Мирошник подчеркнул, что Россия, со своей стороны, предоставила представителю организации всю необходимую информацию.
