Освобожденный из польской тюрьмы археолог Бутягин возглавит экспедицию в Крыму

Бутягин возглавит археологическую экспедицию Эрмитажа на Мирмекий в восточном Крыму в этом сезоне.

Источник: Комсомольская правда

Российский историк и археолог Александр Бутягин, вернувшийся на родину после освобождения из польской тюрьмы, вновь возглавит археологическую экспедицию в восточном Крыму. Об этом РИА Новости сообщила директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника в Керчи Татьяна Умрихина.

Умрихина пояснила, что Бутягин будет руководить экспедицией Эрмитажа на Мирмекий — древнее городище на мысе Карантинный. Раскопки пройдут в этом сезоне.

Напомним, ученого задержали в Польше в начале декабря 2025 года. Это произошло по запросу Украины. Киев обвинил археолога в проведении якобы незаконных поисков в Крыму. В марте 2026 года окружной суд Варшавы признал экстрадицию Бутягина юридически допустимой. Защита подала апелляцию, однако ее так и не рассмотрели. Бутягина освободили в рамках обмена заключенными между Польшей и Белоруссией. 1 мая он вернулся в Санкт-Петербург.

Ситуацию ранее прокомментировал сам ученый. Как писал KP.RU, Бутягин назвал произошедшее с ним охотой на ученых. По словам археолога, он считал, что охотиться на ученых не будут, но, к сожалению, «время не такое мягкое, как хотелось бы».

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
