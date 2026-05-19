Освобожденный из польской тюрьмы археолог Бутягин возглавит экспедицию в Крыму

Российский историк и археолог Александр Бутягин, вернувшийся на родину после освобождения из польской тюрьмы, вновь возглавит археологическую экспедицию в восточном Крыму. Об этом РИА Новости сообщила директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника в Керчи Татьяна Умрихина.
Умрихина пояснила, что Бутягин будет руководить экспедицией Эрмитажа на Мирмекий — древнее городище на мысе Карантинный. Раскопки пройдут в этом сезоне.
Напомним, ученого задержали в Польше в начале декабря 2025 года. Это произошло по запросу Украины. Киев обвинил археолога в проведении якобы незаконных поисков в Крыму. В марте 2026 года окружной суд Варшавы признал экстрадицию Бутягина юридически допустимой. Защита подала апелляцию, однако ее так и не рассмотрели. Бутягина освободили в рамках обмена заключенными между Польшей и Белоруссией. 1 мая он вернулся в Санкт-Петербург.
Ситуацию ранее прокомментировал сам ученый. Как писал KP.RU, Бутягин назвал произошедшее с ним охотой на ученых. По словам археолога, он считал, что охотиться на ученых не будут, но, к сожалению, «время не такое мягкое, как хотелось бы».