Освобожденный из польской тюрьмы археолог Бутягин возглавит экспедицию в Крыму

Напомним, ученого задержали в Польше в начале декабря 2025 года. Это произошло по запросу Украины. Киев обвинил археолога в проведении якобы незаконных поисков в Крыму. В марте 2026 года окружной суд Варшавы признал экстрадицию Бутягина юридически допустимой. Защита подала апелляцию, однако ее так и не рассмотрели. Бутягина освободили в рамках обмена заключенными между Польшей и Белоруссией. 1 мая он вернулся в Санкт-Петербург.