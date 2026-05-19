Путин назвал Си Цзиньпина давним другом перед визитом в Китай

Президент России Владимир Путин в видеообращении перед официальным визитом в Китай охарактеризовал председателя КНР Си Цзиньпина как «давнего доброго друга».

Источник: РИА "Новости"

«Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга председателя КНР Си Цзиньпина», — заявил глава государства.

Путин указал, что регулярные взаимные визиты и проведение переговоров между Россией и Китаем являются неотъемлемой частью совместных усилий по развитию двусторонних отношений. Он также отметил, что в России с большим уважением относятся к достижениям Китая и его многовековой истории. «И мы заинтересованы в том, чтобы наши народы становились ближе, еще лучше понимали друг друга», — добавил российский лидер.

Кроме того, президент подчеркнул, что ценит настрой председателя КНР на долгосрочное сотрудничество. «Считаю, что наши добрые, дружеские контакты помогают намечать самые смелые планы на будущее и воплощать их в жизнь», — сказал Путин.

Как ранее сообщил помощник президента Юрий Ушаков, в ходе официального визита Владимира Путина в Китай 19—20 мая планируется подписание около 40 документов между странами.

Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше