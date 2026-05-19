Минниханов утвердил новую концепцию нацполитики Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об обновленной редакции Концепции государственной национальной политики республики. Изменения коснулись перечня угроз в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений.
Ранее основными рисками считались религиозный экстремизм и терроризм. Теперь в список включены русофобия, неонацизм, фальсификация исторических событий, а также целенаправленные действия иностранных государств, направленные на дестабилизацию обстановки в России.
Влияние миграционных процессов на национальную политику названо «определенным». Акцент сделан на адаптации приезжих через традиционные российские ценности. Среди приоритетов оказались укрепление гражданского единства и идентичности на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Обновленная концепция базируется на Стратегии государственной национальной политики России на период до 2036 года.
