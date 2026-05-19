Путин обратился к китайцам перед своим визитом

По словам Путина, особый характер связей РФ и КНР проявляется во взаимопонимании, доверии и готовности к равноправному сотрудничеству. Он подчеркнул, что страны поддерживают друг друга в защите суверенитета и государственного единства. Отдельно Путин указал, что безвизовый режим откроет новые возможности для общения граждан.