Путин обратился к китайцам перед своим визитом

Президент РФ Владимир Путин записал видеообращение к гражданам Китая накануне официального визита в Пекин. Он выбрал необычный формат — раньше в таких случаях он давал интервью или писал статьи для местной прессы.
«Дорогие китайские друзья, приветствую вас! Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга председателя КНР Си Цзиньпина», — сказал Путин. Он отметил беспрецедентный уровень отношений между двумя странами.
По словам Путина, особый характер связей РФ и КНР проявляется во взаимопонимании, доверии и готовности к равноправному сотрудничеству. Он подчеркнул, что страны поддерживают друг друга в защите суверенитета и государственного единства. Отдельно Путин указал, что безвизовый режим откроет новые возможности для общения граждан.
Дружба Москвы и Пекина, заявил он, направлена не против кого-либо, а на мир и всеобщее процветание. Контакты активно развиваются практически во всех сферах.
Визит Путина в КНР пройдёт 19−20 мая. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, Путин и Си обсудят наиболее важные вопросы двусторонних отношений. Подробно рассмотрят и сотрудничество в сфере поставок углеводородов.