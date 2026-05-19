Российского военнослужащего, находившегося на добропольском направлении, частично защитила от осколочных повреждений его личная аптечка, которую он постоянно носил при себе. Такую информацию предоставил водитель подразделения снабжения и эвакуации 177-го гвардейского полка морской пехоты с позывным Герц, ссылаясь на данные РИА Новости.
Как отметил Герц, в момент разрыва мины основная часть осколков попала именно в аптечку, находившуюся у бойца.
«Осколки полетели — в основном его аптечка и выручила: большинство попало в аптечку, броня тоже сыграла роль», — пояснил он.
В военном ведомстве также подчеркнули, что передовая медицинская группа 177-го полка непрерывно, в любое время суток, оказывает помощь раненым на линии фронта на добропольском участке.
