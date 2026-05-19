Греция требует от Украины вывести дроны из Средиземного моря

Греция планирует направить Украине уведомление с требованием вывести свои беспилотные катера из акватории Средиземного моря.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает издание Kathimerini со ссылкой на греческих чиновников, соответствующее решение было принято после обнаружения морского дрона у западного побережья греческого острова Лефкада.

По данным Kathimerini, найденный аппарат представлял собой надводный БПЛА-камикадзе «Козак Мамай». В докладе, представленном премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису, указывалось, что обнаруженный беспилотник является частью более широкой операции. Ранее Киев информировал Афины о том, что данные морские дроны предназначены для противодействия российскому «теневому флоту».

8 мая Skai.gr сообщил, что в пещере рядом с мысом Дукато на юге острова Лефкада был обнаружен еще один украинский беспилотник Magura V3. Данный аппарат предназначен для ведения разведки и нанесения ударов по надводным целям. Беспилотник был заминирован. Вооруженные силы Греции обезвредили на нем три детонатора.