Греция требует от Украины вывести дроны из Средиземного моря

8 мая Skai.gr сообщил, что в пещере рядом с мысом Дукато на юге острова Лефкада был обнаружен еще один украинский беспилотник Magura V3. Данный аппарат предназначен для ведения разведки и нанесения ударов по надводным целям. Беспилотник был заминирован. Вооруженные силы Греции обезвредили на нем три детонатора.