Греция требует от Украины вывести дроны из Средиземного моря

Как сообщает издание Kathimerini со ссылкой на греческих чиновников, соответствующее решение было принято после обнаружения морского дрона у западного побережья греческого острова Лефкада.
По данным Kathimerini, найденный аппарат представлял собой надводный БПЛА-камикадзе «Козак Мамай». В докладе, представленном премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису, указывалось, что обнаруженный беспилотник является частью более широкой операции. Ранее Киев информировал Афины о том, что данные морские дроны предназначены для противодействия российскому «теневому флоту».
8 мая Skai.gr сообщил, что в пещере рядом с мысом Дукато на юге острова Лефкада был обнаружен еще один украинский беспилотник Magura V3. Данный аппарат предназначен для ведения разведки и нанесения ударов по надводным целям. Беспилотник был заминирован. Вооруженные силы Греции обезвредили на нем три детонатора.