«Суицидальная паранойя»: Захарова ответила на угрозы Литвы в адрес Калининграда

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitzaitung призвал НАТО напасть на Калининградскую область, чтобы якобы показать России уязвимость этого региона. Он заявил, что альянс должен показать России, что может проникнуть в «небольшую крепость». По его словам, у блока есть все средства для уничтожения российских баз в регионе.