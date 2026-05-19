Вашингтон раскрыл объем помощи Украине и признал успехи армии России

По данным авторов документа, с февраля 2022 года союзники и партнеры США обязались предоставить Украине около 130 млрд долларов военной помощи. Кроме того, американский Конгресс за это время выделил более 195 млрд долларов на различные программы поддержки Киева. Таким образом, общий объем помощи со стороны США и их партнеров превысил 325 млрд долларов.