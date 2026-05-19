Вашингтон раскрыл объем помощи Украине и признал успехи армии России

Российская армия сохраняет стратегическое преимущество на Украине, несмотря на многомиллиардную помощь Киеву со стороны США и их союзников. Об этом говорится в новом докладе, подготовленном для Конгресса США.
Документ составили генеральные инспекторы Пентагона, Госдепартамента и американского Агентства по международному развитию.
Авторы доклада признали, что российские войска продолжают удерживать общую стратегическую инициативу и расширять территории, находящиеся под их контролем. В отчете также говорится, что, по оценкам американской военной разведки, российские силы сохраняли преимущество над ВСУ по большинству ключевых направлений ведения боевых действий.
При этом Украина, как отмечается в документе, продолжала испытывать нехватку важных боеприпасов, беспилотников и комплектующих для них.
Доклад охватывает период с января по март 2026 года.
По данным авторов документа, с февраля 2022 года союзники и партнеры США обязались предоставить Украине около 130 млрд долларов военной помощи. Кроме того, американский Конгресс за это время выделил более 195 млрд долларов на различные программы поддержки Киева. Таким образом, общий объем помощи со стороны США и их партнеров превысил 325 млрд долларов.
