Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова во вторник, 19 мая, назвала угрозы МИД Литвы о нападении на Калининград паранойей.
— Суицидальная паранойя, — сказала Захарова в беседе с РИА Новости.
Глава Министерства иностранных дел Литвы Кестутис Будри заявил, что Североатлантическому альянсу следует напасть на Калининградскую область, чтобы продемонстрировать России мощь военного блока.
18 мая Мария Захарова высмеяла планы Литвы по созданию минного поля на границе с Россией, назвав их «сиквелом сказки “Приключения Пиноккио”. 28 февраля она также заявила, что атака войск Соединенных Штатов и Израиля на территорию Ирана показала, какую опасность несла бы база Североатлантического альянса на Азове.
До этого официальный представитель МИД РФ посоветовала вызвать санитаров властям Лондона после введения Великобританией санкций против психиатрической больницы и детских лагерей в России. Страна ввела ограничения в отношении 85 физических и юридических лиц.