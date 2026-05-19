ВС РФ проведут учения по применению ядерных сил

Россия с 19 по 21 мая проводит учение ядерных сил. К манёврам привлекли Ракетные войска стратегического назначения и дальнюю авиацию. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В ВС РФ проводится учение по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии», — заявили в ведомстве.
В учении также задействованы Северный и Тихоокеанский флот, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.
Ранее сообщалось, что учения проводят совместно с Белоруссией. Страны вместе отработают логистику ядерного оружия.
