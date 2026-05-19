Медведев сравнил Прибалтику с чихуахуа

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале резко раскритиковал политиков Прибалтики, назвав их русофобские выпады «истошным лаем» и сравнив с поведением чихуахуа.
Поводом для публикации послужили два заявления. Медведев, в частности, упомянул некоего эстонского политика, который заявил, что переговоры с Россией нельзя начинать, пока Киев не добьется успехов на линии боевого соприкосновения. Также он высмеял слова главы МИД Литвы Кестутиса Будриса, предложившего НАТО прорваться в Калининград, чтобы «показать русским».
Зампред Совбеза иронично заметил, что у таких политиков «мозг очень мал», и это объясняет их желание громко лаять для повышения авторитета.
«Был бы [мозг — прим. ред.] побольше, им стоило бы предложить иное: применить против страны 404 ст. 5 Вашингтонского договора в связи с нападением на их “трибалтийские вымираты”. Вот это было бы смело!», — резюмировал Медведев, сопроводив свой пост фотографией собаки породы чихуахуа.
Напомним, Будрис в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitzaitung призвал НАТО напасть на Калининградскую область, чтобы якобы показать России уязвимость этого региона.
Как писал KP.RU, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала угрозы Литвы о нападении НАТО на Калининград «суицидальной паранойей».