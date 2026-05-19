Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«‎Если бы они знали»: Прорыв 3 тысяч солдат ВСУ по кладбищу остановил один отряд ВС РФ

Ветеран спецоперации Александр Алейкин с позывным Дикий рассказал, как его отряд посреди ночи обнаружил движение украинских военных через кладбище и открыл по ним огонь. Его бойцы услышали шорох, после чего заметили наступающую группу из порядка трёх тысяч солдат ВСУ со стороны Харькова.

«Ночью слышим шорох. Диверсионно-разведывательная группа нападает с Харькова, 3 тысячи боевиков ВСУ зашли через кладбище. Мы сразу же ставим два-три пулемета, пять АГС-17 и начинаем “поливать”, просто “закошмарили” всех украинских боевиков. Не знаю сколько “положили”, мы туда не пошли», — вспомнил Алейкин в беседе с РИА «Новости».

Он не уточнил, где и когда произошёл этот эпизод. При этом, по словам ветерана, его подразделение было значительно меньше наступающих сил. Дикий заявил, что всего один отряд смог создать впечатление крупной обороны и остановить продвижение ВСУ.

«Если бы они знали сколько нас было, то они бы просто вырезали нас в течение пары часов. Но мы показали силу и что нас много», — подытожил он.

А на линии соприкосновения вновь была пресечена попытка проникновения противника. Российские морпехи остановили продвижение украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на Добропольском участке фронта.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.