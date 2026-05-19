«‎Если бы они знали»: Прорыв 3 тысяч солдат ВСУ по кладбищу остановил один отряд ВС РФ

«Ночью слышим шорох. Диверсионно-разведывательная группа нападает с Харькова, 3 тысячи боевиков ВСУ зашли через кладбище. Мы сразу же ставим два-три пулемета, пять АГС-17 и начинаем “поливать”, просто “закошмарили” всех украинских боевиков. Не знаю сколько “положили”, мы туда не пошли», — вспомнил Алейкин в беседе с РИА «Новости».
Он не уточнил, где и когда произошёл этот эпизод. При этом, по словам ветерана, его подразделение было значительно меньше наступающих сил. Дикий заявил, что всего один отряд смог создать впечатление крупной обороны и остановить продвижение ВСУ.
«Если бы они знали сколько нас было, то они бы просто вырезали нас в течение пары часов. Но мы показали силу и что нас много», — подытожил он.
А на линии соприкосновения вновь была пресечена попытка проникновения противника. Российские морпехи остановили продвижение украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на Добропольском участке фронта.
