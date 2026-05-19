ВС РФ проводят учения по применению ядерных сил

Мероприятия проходят с 19 по 21 мая, сообщили в пресс-службе Минобороны России. К тренировкам привлечены ракетные войска стратегионального назначения (РВСН), Тихоокеанский флот (ТОФ), Северный флот, командование дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.
В учениях задействованы более 64 тыс. военнослужащих и свыше 7,8 тыс. единиц техники. В их числе — более 200 ракетных пусковых установок, свыше 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок. Из них восемь являются ракетными подводными лодками стратегического назначения.
Как пояснили в Минобороны, основная цель тренировок заключается в отработке действий по сдерживанию противника и проверке уровня подготовки личного состава. Также планируется отработать вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного в Белоруссии. В ведомстве анонсировали тренировочные пуски баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории России.
Ранее в Белоруссии начались совместные с Россией тренировки воинских частей по доставке ядерных боеприпасов и подготовке к их применению. Отмечается, что особенностью учений станет проверка готовности к выполнению задач «из неподготовленных районов на всей территории Беларуси».