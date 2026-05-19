Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ проводят учения по применению ядерных сил

Российские вооруженные силы проводят учения по подготовке к применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии.

Источник: AP 2024

Мероприятия проходят с 19 по 21 мая, сообщили в пресс-службе Минобороны России. К тренировкам привлечены ракетные войска стратегионального назначения (РВСН), Тихоокеанский флот (ТОФ), Северный флот, командование дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.

В учениях задействованы более 64 тыс. военнослужащих и свыше 7,8 тыс. единиц техники. В их числе — более 200 ракетных пусковых установок, свыше 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок. Из них восемь являются ракетными подводными лодками стратегического назначения.

Как пояснили в Минобороны, основная цель тренировок заключается в отработке действий по сдерживанию противника и проверке уровня подготовки личного состава. Также планируется отработать вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного в Белоруссии. В ведомстве анонсировали тренировочные пуски баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории России.

Ранее в Белоруссии начались совместные с Россией тренировки воинских частей по доставке ядерных боеприпасов и подготовке к их применению. Отмечается, что особенностью учений станет проверка готовности к выполнению задач «из неподготовленных районов на всей территории Беларуси».

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше