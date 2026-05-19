Более 200 ракетных пусковых установок задействуют в ядерных учениях РФ

Минобороны РФ раскрыло масштаб учений ядерных сил, которые стартуют 19 мая.

Минобороны РФ раскрыло масштаб учений ядерных сил, которые стартуют 19 мая. К манёврам привлекут свыше 7800 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 64 тысяч военнослужащих.

По данным ведомства, в учениях задействуют более 200 ракетных пусковых установок, свыше 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок. Восемь из них — ракетные подводные лодки стратегического назначения.

Манёвры продлятся до 21 мая. В них участвуют Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флот, дальняя авиация, а также силы Ленинградского и Центрального военных округов.

Ранее сообщалось, что учения также проводят совместно с Белоруссией. Страны вместе отработают логистику ядерного оружия.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
