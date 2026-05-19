Собянин сообщил о шестом уничтоженном на московском направлении дроне

Силы ПВО сбили еще одни украинский беспилотник, летевший по направлению к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе».
«Уничтожен еще один БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр.
Всего с начала суток на подлете к Москве были сбиты шесть БПЛА.
Утром 19 мая в столичном аэропорту Домодедово ввели режим приема и выпуска воздушных судов по согласованию. На момент публикации материала ограничение снято, сообщает Росавиация.
По данным Минобороны, минувшей ночью над российскими регионами сбили 315 БПЛА. Помимо Московского региона, силы ПВО уничтожили дроны над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваторией Азовского моря.
