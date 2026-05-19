Аэропорт Пулково закрыли для полетов

В петербургском аэропорту Пулково введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов, сообщает Росавиация в «Максе».
Меры принимаются для обеспечения безопасности полетов, пояснила пресс-служба ведомства.
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что на территории региона объявлен режим опасности БПЛА. «Возможно понижение скорости мобильного интернета», — предупредил он.
В столичном Домодедово около 04:00 мск ввели режим приема и выпуска рейсов по согласованию, на момент публикации ограничение снято. Запрет на полеты действуют в аэропортах Пскова, Череповца, Нижнего Новгорода (Чкалов) и Ярославля (Туношна), сообщает Росавиация.
Поздее ведомство сообщило о снятии ограничений в Пулково.
По данным Минобороны, ночью 19 мая ПВО сбили 315 беспилотников над 20 регионами России, включая Белгородскую, Брянскую, Московскую области, а также Краснодарский Край и Крым.
