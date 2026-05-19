Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Пулково закрыли для полетов

В петербургском аэропорту Пулково введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов, сообщает Росавиация в «Максе».

Источник: РБК

В петербургском аэропорту Пулково введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов, сообщает Росавиация в «Максе».

Меры принимаются для обеспечения безопасности полетов, пояснила пресс-служба ведомства.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что на территории региона объявлен режим опасности БПЛА. «Возможно понижение скорости мобильного интернета», — предупредил он.

В столичном Домодедово около 04:00 мск ввели режим приема и выпуска рейсов по согласованию, на момент публикации ограничение снято. Запрет на полеты действуют в аэропортах Пскова, Череповца, Нижнего Новгорода (Чкалов) и Ярославля (Туношна), сообщает Росавиация.

Поздее ведомство сообщило о снятии ограничений в Пулково.

По данным Минобороны, ночью 19 мая ПВО сбили 315 беспилотников над 20 регионами России, включая Белгородскую, Брянскую, Московскую области, а также Краснодарский Край и Крым.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.
Читать дальше