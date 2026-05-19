Иск Маска к OpenAI был отклонен присяжными

Маск и Альтман совместно с Ильей Сцукевером, Грегом Брокманом и другими предпринимателями основали OpenAI в декабре 2015 года. В 2018 году Маск покинул совет директоров компании. В 2023 году он основал стартап в сфере ИИ под названием xAI, а в 2024 году подал иск OpenAI и Альтмана из-за коммерциализации фирмы.