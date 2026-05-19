«Русофобский лай»: Медведев раскритиковал идею Балтики напасть на Калининград

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев жестко высказался об идее балтийских государств напасть на Калининград. Свое мнение по этому поводу во вторник, 19 мая, он выразил в Telegram-канале.
— Недавно недоумки из балтийских стран отметились в заливистом русофобском лае. Сначала «цахкна» из Эстонии заявило, что с РФ не следует начинать переговоры, пока «Украина» не добилась успехов на фронте. А затем литовский дегенерат предложил «показать русским» и прорваться в Калининград, — написал он в публикации.
По словам политика, подобные «моськи любят громко лаять на больших в целях повышения авторитета», так как мозг у них очень мал. «Был бы побольше, им стоило бы предложить иное: применить против страны 404 статью 5 Вашингтонского договора».
Ранее Медведев также назвал суд над бывшим главой офиса президента Украины Андреем Ермаком публичной гражданской казнью. Он добавил, что «жесткий удар под дых зеленого упыря, совершенный рукой» западных стран, поставил вопрос, «смоют ли в вонючую клоаку истории» президента Украины Владимира Зеленского.