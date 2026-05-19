Разведывательное управление Пентагона считает, что украинские удары по аэродромам, объектам оборонной промышленности и складам боеприпасов России не имеют результата. Это следует из доклада специального генерального инспектора ведомства по операции «Атлантическая решимость», представленного конгрессу США.
Разведка считает, что украинским ударам «не хватало координации, темпа и концентрации на критически важной российской военной инфраструктуре, чтобы оказать оперативное или стратегическое воздействие на способность России проводить военные операции».
Кроме того, уже нанесенные Украиной удары не оказали существенного влияния на энергоснабжение в России: в этом квартале россияне «практически не пострадали от украинских ударов», сказано в докладе.
Программа «Атлантическая решимость» была запущена США после присоединения к России Крыма. В ее рамках Вашингтон нарастил американское военное присутствие в Европе, официально — с целью подчеркнуть, что безопасность союзников и партнеров является для США приоритетом. Операция остается активной, конгресс США обязал профильные ведомства отчитываться о ее ходе и расходах на нее.
Пентагон также считает, что Россия на Украине сохраняет общую стратегическую инициативу. Российские силы продолжают расширять зону контроля, в то время как ВСУ сталкиваются с нехваткой боеприпасов, дронов и компонентов к ним.
Российская сторона считает украинские удары террористическими атаками, Следственный комитет неоднократно возбуждал дела о терактах после того, как Киев пытался их предпринять. Минобороны накануне отчиталось о массированном ударе по предприятиям ВПК Украины, используемым ВСУ объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, а также военным аэродромам в ответ на украинские террористические атаки гражданских объектов.
Россия больше не станет терпеть регулярные удары ВСУ по энергетической инфраструктуре и продолжит серьезно отвечать на них, предупредил в сентябре 2025 года президент Владимир Путин. По словам главы государства, на протяжении долгого времени военные «не принимали вообще никаких действий, касающихся гражданской инфраструктуры».
«И очень, особенно в зимний период, очень долго терпели, когда украинские войска наносили постоянные удары по нашим энергетическим объектам. После этого начали отвечать», — говорил он.
