Пентагон счел безрезультатными удары Украины по военным объектам в России

Программа «Атлантическая решимость» была запущена США после присоединения к России Крыма. В ее рамках Вашингтон нарастил американское военное присутствие в Европе, официально — с целью подчеркнуть, что безопасность союзников и партнеров является для США приоритетом. Операция остается активной, конгресс США обязал профильные ведомства отчитываться о ее ходе и расходах на нее.