Осужденный британский наемник считает, что Лондон бросил его

Британский наемник Хэйден Дэвис, приговоренный в России к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, заявил, что ощущает себя покинутым властями Великобритании. Эту информацию распространила «Би-би-си».
В ответ на это представитель министерства иностранных дел Соединенного Королевства отметил, что Лондон находится в постоянном контакте с родственниками Дэвиса, предоставляет ему консульскую помощь и решительно осуждает вынесенный приговор.
В своих письмах Дэвис рассказал о том, как оказался в плену. По его словам, он получил серьезное ранение, его средства связи вышли из строя, и ему потребовались сутки, чтобы добраться до более-менее знакомой местности. Там он укрылся в подвале одного из домов и провел в этом убежище два месяца, пока его не обнаружили российские военнослужащие.
Дэвис подчеркнул, что чувствует сильное одиночество и не поддерживает никаких контактов с представителями британского правительства. «Я 12 лет служил своей стране в армии, а сейчас, когда мне необходима поддержка и медицинская помощь, никто не желает знать о моем существовании. Это стыд и позор!» — заявил он.
Источник телеканала, имеющий отношение к Дэвису, сообщил, что у него серьезная травма ноги, и «какой-либо помощи он не получает абсолютно». Кроме того, отмечается, что представители правительства королевства даже не связывались с российскими адвокатами, представляющими интересы Дэвиса.
