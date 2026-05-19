Politico: Венгрия начнет переговоры о вступлении Украины в ЕС в ближайшие недели

Накануне глава МИД Венгрии Анита Орбан звонила министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге. «Шаг Венгрии по началу переговоров с Киевом о правах венгерских меньшинств на Украине — это сигнал о том, что Будапешт, вероятно, в ближайшие недели поддержит начало официальных переговоров о вступлении Украины в ЕС», — сказала госпожа Орбан.
При этом чиновники в разговоре с Politico предостерегли от ожиданий скорых переговоров по этому вопросу. Они назвали «немного оптимистичными» предположения, что контакты о вступлении Украины в ЕС могут начаться на следующей неделе на Совете по общим вопросам. «Я действительно думаю, что есть возможность собрать первую группу, однако она будет очень ограничена», — уточнил один из собеседников издания.
Против вступления Украины в ЕС выступал бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. На выборах в мае победу одержал его оппонент — лидер партии «Тиса» Петера Мадьяра. Обеспечение прав закарпатских венгров на Украине — одно из условий нового правительства для того, чтобы страна одобрила вступление Украины в ЕС. Кроме того, Венгрия отказалась поставлять оружие украинской стороне.