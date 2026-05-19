Российский политик, комментируя недавние заявления «недоумков из балтийских стран», отметил абсолютную неадекватность этих выпадов, учитывая реальные возможности армий этих государств.
«Сначала некое “цахкна” из Эстонии заявило, что с Россией не следует начинать переговоры, пока “Украина” не добилась успехов на фронте. А затем литовский клинический дегенерат по кличке “будрис” предложил “показать русским” и прорваться в Калининград», — отметил Медведев.
Такие «моськи» очень любят громко гавкать на «слонов», чтобы привлечь к себе побольше внимания. Это объясняется сравнительно небольшим размером их головного мозга, указал он. Если бы интеллектуальные способности были выше, то у Балтии появились бы вопросы к Украине, которая атакует страны своими беспилотниками, считает зампред Совбеза.
«Был бы побольше (мозг), им стоило бы предложить иное: применить против страны 404 ст. 5 Вашингтонского договора в связи с нападением на их “трибалтийские вымираты”, — заключил Медведев.
