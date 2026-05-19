«Меньше размер — громче лай»: Медведев высмеял «‎Моську» из Литвы за идею атаковать Калининград

Политики из балтийских стран привлекают к себе внимание «русофобским лаем», хотя куда более уместно для них было бы напасть на Украину в ответ на её атаки по своим территориям. Об этом у себя в телеграм-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Источник: Life.ru

Российский политик, комментируя недавние заявления «недоумков из балтийских стран», отметил абсолютную неадекватность этих выпадов, учитывая реальные возможности армий этих государств.

«Сначала некое “цахкна” из Эстонии заявило, что с Россией не следует начинать переговоры, пока “Украина” не добилась успехов на фронте. А затем литовский клинический дегенерат по кличке “будрис” предложил “показать русским” и прорваться в Калининград», — отметил Медведев.

Такие «моськи» очень любят громко гавкать на «слонов», чтобы привлечь к себе побольше внимания. Это объясняется сравнительно небольшим размером их головного мозга, указал он. Если бы интеллектуальные способности были выше, то у Балтии появились бы вопросы к Украине, которая атакует страны своими беспилотниками, считает зампред Совбеза.

«Был бы побольше (мозг), им стоило бы предложить иное: применить против страны 404 ст. 5 Вашингтонского договора в связи с нападением на их “трибалтийские вымираты”, — заключил Медведев.

Ранее глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что НАТО должно показать России свою силу, атаковав Калининград. В то же время он подчеркнул, что его страна не способна самостоятельно защититься от баллистических и крылатых ракет из-за отсутствия средств ПВО дальнего радиуса действия.

