«Лучше не спать»: Журналист Life.ru показал обстановку в самолёте перед вылетом с Путиным в Китай

Журналист Юнашев рассказал о перелёте в Китай перед визитом Путина. Видео © Telegram / Юнашев LIVE.
«Скоро вылет. В самолёте почти один только пул — в этот раз для большинства чиновников выделили отдельный борт, хотя чаще всего мы летаем вместе (что даёт корреспондентам шанс получить интересный комментарий)», — написал Юнашев.
Журналист отметил, что в этот раз в полёте можно будет только отдыхать.
«Правда, лучше не спать — график собьётся, а завтра надо быть бодрячком», — добавил Юнашев.
Официальный визит Владимира Путина в Китай пройдёт 19−20 мая. Подготовка уже завершена. По прилёте в Китай российского лидера встретит министр иностранных дел КНР Ван И. В аэропорту Пекина организуют официальную церемонию с участием роты почётного караула и детей. После этого президент отправится в государственную резиденцию «Дяоюйтай». Основные переговоры с участием глав государств запланированы на 20 мая.
