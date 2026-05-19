«Лучше не спать»: Журналист Life.ru показал обстановку в самолёте перед вылетом с Путиным в Китай

Официальный визит Владимира Путина в Китай пройдёт 19−20 мая. Подготовка уже завершена. По прилёте в Китай российского лидера встретит министр иностранных дел КНР Ван И. В аэропорту Пекина организуют официальную церемонию с участием роты почётного караула и детей. После этого президент отправится в государственную резиденцию «Дяоюйтай». Основные переговоры с участием глав государств запланированы на 20 мая.