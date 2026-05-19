На Украине во время президентства Джо Байдена проводились различные исследования в биологических лабораториях. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
По его словам, администрация Байдена активно финансировала подобные проекты и выделяла на них значительные средства. Мирошник заявил, что речь могла идти о разработках, связанных с биологическим оружием, специализированными вирусами и изучением воздействия биологических материалов на славянское население.
Дипломат также отметил, что многие из этих исследований, по его мнению, оставались непрозрачными и вызывали вопросы.
Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявлял, что США в будущем могут обвинить Киев в создании на территории Украины площадок для испытаний биологического оружия.
Он напомнил, что в 2022—2023 годах Госдума и Совет Федерации проводили собственное расследование с участием российских и зарубежных специалистов.
По итогам работы комиссии был сделан вывод, что под видом медицинских и биологических исследований на Украине якобы велись проекты военно-прикладного характера, нарушающие Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия.
