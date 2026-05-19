В Петербурге и Ленобласти перестал работать мобильный Интернет

В Ленинградской области и Санкт-Петербурге упала скорость мобильного Интернета. Ограничения ввели из-за угрозы атак беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«Возможно понижение скорости мобильного Интернета», — написал он.
Режим опасности объявили 19 мая около 11:00.
Перебои зафиксированы в Лужском, Кингисеппском и Волосовском районах, отмечают местные каналы. У жителей возникли проблемы с оплатой по картам, не открываются банковские приложения, не работает оплата парковок.
Власти попросили сохранять спокойствие и отслеживать официальную информацию.
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.