Мадьяр напомнил Украине об 11 требованиях о вступлении в ЕС

«Одиннадцать пунктов, которые мы просим принять, известны Брюсселю и украинцам. Они являются необходимым условием, чтобы Венгрия в июне, возможно, согласилась на открытие <…> первой главы переговоров о вступлении Украины в ЕС», — приводит издание слова Мадьяра, сказанные на пресс-конференции после заседания правительства.
Как отмечает газета, в Будапеште выражают озабоченность в связи с нарушением прав венгров, проживающих в украинском Закарпатье. Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига в X написал, что Киев готов к совместной работе с Будапештом по вопросу прав венгерского национального меньшинства на территории Украины.
О планах открыть первые переговорные главы с Украиной сообщила еврокомиссар по расширению Марта Кос. По ее словам, это может произойти «к лету».