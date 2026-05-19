Мадьяр напомнил Украине об 11 требованиях о вступлении в ЕС

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр указал Киеву на необходимость соблюдения 11 условий, выдвинутых Будапештом, до начала переговоров о вступлении Украины в Европейский союз. Об этом пишет газета Magyar Nemzet.

Источник: Reuters

«Одиннадцать пунктов, которые мы просим принять, известны Брюсселю и украинцам. Они являются необходимым условием, чтобы Венгрия в июне, возможно, согласилась на открытие <…> первой главы переговоров о вступлении Украины в ЕС», — приводит издание слова Мадьяра, сказанные на пресс-конференции после заседания правительства.

Как отмечает газета, в Будапеште выражают озабоченность в связи с нарушением прав венгров, проживающих в украинском Закарпатье. Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига в X написал, что Киев готов к совместной работе с Будапештом по вопросу прав венгерского национального меньшинства на территории Украины.

О планах открыть первые переговорные главы с Украиной сообщила еврокомиссар по расширению Марта Кос. По ее словам, это может произойти «к лету».

