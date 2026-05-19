Переселенец из Карабаха был задержан в Ереване после перепалки с Пашиняном

Вступивший в публичную перепалку с премьер-министром Армении Николом Пашиняном переселенец из Карабаха Артур Осипян был задержан в Ереване, сказал адвокат Роман Ерицян.

Ерицян сказал, что о задержании ему сказали родственники Осипяна, также заявившие, что у них нет точных данных, где он, а телефон выключен.

Осипян раскритиковал армянского премьера и сказал, когда тот общался с избирателями 18 мая. Он заявил, что Пашинян распустил Минскую группу ОБСЕ, когда Баку планировал "переселить азербайджанцев в Армению.

Пашинян сказал, что подобные Осипяну должны были погибнуть во время боевых действий.

