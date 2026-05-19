Медведев призвал Прибалтику применить против Украины 5-ю статью НАТО

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 19 мая иронично отреагировал на призыв главы МИД Литвы Кестутиса Будриса атаковать Калининград в своем Тelegram-канале.
Политик сравнил литовского министра с Моськой из басни Крылова, которая «любит громко лаять на больших в целях повышения авторитета». Вместо этого Медведев предложил прибалтийским странам другой, более решительный и здравый шаг.
«Им стоило бы предложить иное: применить против “страны 404” ст. 5 Вашингтонского договора в связи с нападением на их “трибалтийские вымираты”», — отметил зампред Совбеза, добавив: «Вот это было бы смело!».
Пятую статью Североатлантического договора, о которой идет речь, традиционно называют принципом коллективной обороны: нападение на одного члена НАТО рассматривается как атака на весь альянс.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала угрозы главы Кестутиса Будриса, призвавшего Североатлантический альянс атаковать Калининградскую область. Дипломат назвала такие заявления «суицидальной паранойей».
Ранее литовский министр заявил, что страны НАТО должны показать русским, что у блока есть все средства для уничтожения российских баз в эксклаве.