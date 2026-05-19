Медведев призвал Прибалтику применить против Украины 5-ю статью НАТО

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал призыв главы МИД Литвы напасть на Калининград.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 19 мая иронично отреагировал на призыв главы МИД Литвы Кестутиса Будриса атаковать Калининград в своем Тelegram-канале.

Политик сравнил литовского министра с Моськой из басни Крылова, которая «любит громко лаять на больших в целях повышения авторитета». Вместо этого Медведев предложил прибалтийским странам другой, более решительный и здравый шаг.

«Им стоило бы предложить иное: применить против “страны 404” ст. 5 Вашингтонского договора в связи с нападением на их “трибалтийские вымираты”», — отметил зампред Совбеза, добавив: «Вот это было бы смело!».

Пятую статью Североатлантического договора, о которой идет речь, традиционно называют принципом коллективной обороны: нападение на одного члена НАТО рассматривается как атака на весь альянс.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала угрозы главы Кестутиса Будриса, призвавшего Североатлантический альянс атаковать Калининградскую область. Дипломат назвала такие заявления «суицидальной паранойей».

Ранее литовский министр заявил, что страны НАТО должны показать русским, что у блока есть все средства для уничтожения российских баз в эксклаве.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
