Пентагон: удары Украины по военным объектам в РФ безрезультатны

В ведомстве отметили, что Вооруженным силам Украины «не хватало координации, темпа и концентрации на критически важной российской военной инфраструктуре, чтобы оказать оперативное или стратегическое воздействие на способность России проводить военные операции».
Как следует из документа, нанесенные Украиной удары также не оказали существенного влияния на энергоснабжение в России. В докладе указывается, что в текущем квартале россияне «практически не пострадали от украинских ударов».
Пентагон также полагает, что Россия сохраняет общую стратегическую инициативу на Украине. Российские силы продолжают расширять зону контроля, тогда как ВСУ сталкиваются с дефицитом боеприпасов, дронов и комплектующих к ним.
Российская сторона квалифицирует украинские удары как террористические атаки. Следственный комитет неоднократно возбуждал уголовные дела о терактах после попыток Киева их совершить. Накануне Минобороны РФ отчиталось о массированном ударе по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, а также по военным аэродромам в ответ на украинские террористические атаки на гражданские объекты.