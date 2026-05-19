Политолог: как визита Трампа в КНР повлияет на украинский конфликт

«Китай не будет усиливать давление на Россию ради перемирия и завершения конфликта на невыгодных нам условиях», — заявил собеседник «Ленты.ру».
Политолог пояснил, что Пекин не станет вводить ограничения на закупки российской нефти или использовать другие рычаги экономического давления. Китайская сторона, по словам Суслова, заинтересована в том, чтобы конфликт завершился на условиях, выгодных Москве, и в обеспечении безопасности своего партнера.
Ранее Financial Times сообщила о подробностях разговора, который состоялся в Пекине между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. В центре внимания оказалась ситуация вокруг Украины. Как стало известно изданию, китайский лидер высказал американскому коллеге свою оценку действий Москвы. Си Цзиньпин якобы заявил Трампу, что президент России Владимир Путин «может в итоге пожалеть» о решении начать военную операцию на Украине.
Официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь впоследствии заявил, что данная информация является «чистой выдумкой».