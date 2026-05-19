Чинцов: приоритетами города остается развитие человеческого потенциала, инфраструктуры и экономики

Эффективность реализации 23-х муниципальных программ оценили члены профильной постоянной комиссии городской Думы.

18 мая в городской Думе Нижнего Новгорода состоялось очередное заседание постоянной комиссии по развитию экономики, промышленности, предпринимательству и туризму под председательством Сергея Пляскина, на котором депутаты оценили эффективность исполнения городского бюджета и 23-х муниципальных программ в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

Как сообщила исполняющий обязанности директора департамента экономического развития и инвестиций Юлия Масюкова, общий объем финансирования программ составил 74,3 млрд рублей. При этом на реализацию 13 — привлекались средства вышестоящих бюджетов. Собственные средства города в общем объеме финансирования составили 45,2% или 33,6 млрд рублей.

Традиционно, приоритетами являлись образование (32 млрд рублей), транспорт и дорожное хозяйство (16,3 млрд), жилищно-коммунальное хозяйство (7,3 млрд), культура (4,7 млрд) и благоустройство (3,5 млрд).

По каждой программе был рассчитан интегральный коэффициент, на основании которого в соответствии с утвержденной методикой по итогам года была дана комплексная оценка уровня исполнения. Все программы показали высокую эффективность.

«Приоритетами города остается развитие человеческого потенциала, инфраструктуры и экономики. Это постоянное движение вперед делает Нижний Новгород современным и комфортным для жизни», — отметил председатель городской Думы Евгений Чинцов.

Более подробно депутаты рассмотрели итоги реализации профильных для комиссии программ, касающихся развития экономики города, туризма, малого и среднего предпринимательства, а также международной и межрегиональной деятельности. Информация по ним была представлена директором департамента финансов Юрием Мочалкиным. Все четыре программы были оценены как высокоэффективные.