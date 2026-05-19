Эксперт раскрыл эффект от визита Путина в Китай

«Визит президента России в Китай еще раз подчеркнет всю глубину отношений России и Китая. То есть действительно эти отношения строятся на таких доверительных основах, и они, безусловно, развиваются», — отметил собеседник ИС «Вести».
По словам эксперта, круг тем, которые стороны планируют затронуть в ходе встречи, необычайно обширен. Чирков напомнил, что Китай сегодня занимает первое место в мире по паритету покупательной способности, а Россия — четвертое. Он пояснил, что в центре внимания окажется экономика. Однако не менее важным станет и политический аспект встречи — речь идет о формировании многополярного мира. Кроме того, в повестку войдут вопросы образования, что напрямую связано с перекрестными Годами образования в России и Китае.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что на предстоящих переговорах на высшем уровне в Пекине планируется обсудить углубление двустороннего сотрудничества между КНР и РФ.