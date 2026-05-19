Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт раскрыл эффект от визита Путина в Китай

Визит Владимира Путина в Пекин станет еще одним подтверждением прочности связей между двумя странами. Такое мнение в беседе с информационной службой «Вести» высказал доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Чирков.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Пресс-служба Президента России

«Визит президента России в Китай еще раз подчеркнет всю глубину отношений России и Китая. То есть действительно эти отношения строятся на таких доверительных основах, и они, безусловно, развиваются», — отметил собеседник ИС «Вести».

По словам эксперта, круг тем, которые стороны планируют затронуть в ходе встречи, необычайно обширен. Чирков напомнил, что Китай сегодня занимает первое место в мире по паритету покупательной способности, а Россия — четвертое. Он пояснил, что в центре внимания окажется экономика. Однако не менее важным станет и политический аспект встречи — речь идет о формировании многополярного мира. Кроме того, в повестку войдут вопросы образования, что напрямую связано с перекрестными Годами образования в России и Китае.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что на предстоящих переговорах на высшем уровне в Пекине планируется обсудить углубление двустороннего сотрудничества между КНР и РФ.