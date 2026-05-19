Медведев об угрозах Литвы в сторону Калининграда: «Моськи любят громко лаять на больших»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил с Моськой из басни Крылова главу МИД Литвы Кестутиса Будриса, который призвал НАТО напасть на Калининград. Об этом сообщает ТАСС.
«Недавно недоумки из так называемых балтийских стран в очередной раз отметились в заливистом русофобском лае. Сначала некое “цахкна” из Эстонии заявило, что с Россией не следует начинать переговоры, пока “Украина” не добилась успехов на фронте. А затем литовский клинический дегенерат по кличке “будрис” предложил “показать русским” и прорваться в Калининград», — написал Медведев в своем телеграм-канале.
Пост политик сопроводил изображением маленькой лысой собачки с хохолком на голове. «Чем меньше размер, тем более истошный лай, — прокомментировал зампред Совбеза РФ. — Как известно, моськи любят громко лаять на больших в целях повышения авторитета. Оно и понятно: мозг очень мал».
Прибалтийским странам, будь они побольше, стоило бы предложить применить в отношении Украины пятую статью Североатлантического договора в связи с атаками беспилотников, указал Медведев.
«Был бы побольше, им стоило бы предложить иное: применить против “страны 404” ст. 5 Вашингтонского договора в связи с нападением на их “трибалтийские вымираты”, — отметил Медведев. — Вот это было бы смело!».
Ситуацию также прокомментировал зампред комитета по международным и межрегиональным отношениям, безопасности и правопорядку заксобрания Калининградской области Евгений Мишин. Он заявил, что призыв Будриса к НАТО напасть на Калининград — это истерика и абсолютно бездумное действие представителя государства, которое находится в глубоком экономическом кризисе.
«То государство, которое фактически находится в истерике, по-другому не скажешь. Они готовы бросить 70−80% средств своего внутреннего бюджета на расширение военного альянса и присутствие. Тут можно сказать, что это какая-то истерика вокруг нас. И абсолютно бездумные действия со стороны этого соседнего государства», — сказал Мишин.
В последнее время такие выпады становятся обычным делом, они связаны с усилением так называемого информационного давления. Их инициаторы пытаются от заявлений перейти к действиям в части нарушения всех норм и правил морского права, судоходства, отметил парламентарий. «Это очередной выпад, калининградцы к ним привыкли. Это государство, которое испытывает серьезный, глубокий экономический кризис ввиду свой автономности, которую они сами себе придумали, отсоединившись от наших энергосистем и всего остального, которое буквально строит колючую проволоку, железный забор и ставит противотанковые ежи со стороны границы у города Советска», — сказал Мишин.
По его мнению, подобные призывы абсолютно беспочвенны, на Западе «то призывают ракетные войска отсюда убрать, то пересмотреть вооружение Калининградской области».
«Мы, во-первых, всегда обходились без советов маленьких государств, у которых достаточно серьезные внутренние проблемы. Им бы стоило подумать о своем экономическом развитии. Даже внутри страны есть серьезные разногласия, которые видны без всяких комментариев и заявлений. Люди не согласны с этой политикой, люди не согласны с тем, что происходит обеднение, отток молодого населения в другую часть Евросоюза. Фактически происходит развал на фоне истерии. Здесь коллегам можно посоветовать заняться своими внутренними проблемами, экономикой, перейти от эмоции к здравому смыслу, подумать о себе. И ни в коем случае не призывать к эскалации ситуации вокруг Калининградской области. Мы неоднократно уже говорили, не хочу никого будоражить, но мы находимся под серьезной защитой и в состоянии постоять за себя», — подчеркнул Мишин.