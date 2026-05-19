СВР: Украина готовит удары по России с территории Латвии

«По поступающей в СВР информации, режим Зеленского нацелен всеми силами демонстрировать своим идейным и финансовым покровителям в Европе сохранение боевого потенциала ВСУ и их способности наносить ущерб российской экономике. Именно исходя из этого, командование ВСУ ведет подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам РФ», — заявили в пресс-бюро.
«Украина готовит удары по России с территории Латвии», — добавили в ведомстве.
Согласно данным разведки, Киев не намерен ограничиваться использованием воздушных коридоров, ранее предоставленных ВСУ странами Балтии. «Беспилотники планируется запустить также с территории этих государств. Расчет делается на то, что такая тактика значительно сократит время подлета до целей и повысит эффективность террористических атак», — отметили в СВР.
В ведомстве уточнили, что в Латвию уже направлены военнослужащие Сил беспилотных систем ВСУ. «Они размещены на латвийских военных базах “Адажи”, “Селия”, “Лиелварде”, “Даугавпилс” и “Екабпилс”», — сообщили в пресс-бюро.
В СВР подчеркнули, что Украина готовит удары по России с латвийской территории. «При этом нелишним будет напомнить, что координаты центров принятия решений на латвийской территории хорошо известны, а членство страны в НАТО не защитит пособников террористов от справедливого возмездия», — резюмировали в Службе внешней разведки России.