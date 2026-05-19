Первые лица края выражают соболезнования родным и близким Виталия Боброва

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На 71-м году жизни скончался бывший заместитель Губернатора Красноярского края, почётный гражданин Норильска Виталий Павлович Бобров.
Соболезнования родным и близким выражают губернатор Красноярского края, Законодательное Собрание края, администрация Губернатора края, Правительство края.
Виталий Павлович внёс важный вклад в развитие края. Он прошёл трудовой путь от плавильщика до руководителя крупного металлургического предприятия. Координировал работу топливно-энергетического комплекса и лесного хозяйства региона, многое сделал для краевой столицы. Его опыт, знания, ответственность и профессионализм помогали эффективно решать самые сложные управленческие задачи.